Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина

Песков назвал негативные публикации о Суровикине спекуляциями и пересудами

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций.

Слухи о том, что генерал армии Сергей Суровикин мог знать о предстоящем мятеже ЧВК «Вагнер», являются спекуляцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на фоне произошедшего будут появляться различные фейки и пересуды.

«Это один из таких примеров», — сказал он, комментируя соответствующую информацию из газеты The New York Times.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.