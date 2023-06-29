Памятник за 65 тысяч долларов: что происходит с могилой Спартака Мишулина

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Уже прошло 16 лет после установки монумента. Как он выглядит сейчас?

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Спартак Мишулин скончался 17 июля 2005 году. Спустя два года на его могиле установили памятник. Его создали два выдающихся художника — скульптор Александр Цигаль, работы которого украшают Храм Христа Спасителя, и архитектор Александр Великатов.

Памятник выполнен в виде вертикальной прямоугольной стелы из черного гранита, на которой закреплен барельеф артиста. По обеим сторонам из камня сделан занавес, напоминающий театральный. Как он выглядит в наши дни?

Памятник Спартака Мишулина сейчас. Фото: dni.ru / Феликс Грозданов

Прошло 16 лет с момента установки памятника, и он по-прежнему в отличном состоянии. Родственники актера постоянно приходят к могиле, чтобы поддерживать ее в чистоте и порядке. Там всегда свежие цветы, которые оставляют поклонники, пишет издание dni.ru.

Директор Театра Сатиры Мамед Агаев отмечал, что цена памятника составила 65 тысяч долларов. Но семья актера была не в состоянии оплатить такую сумму. Собрать деньги помог коллектив театра. Им даже пришлось отказаться от месячной премии для этого.

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