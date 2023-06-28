Столтенберг: победа Украины является условием для дискуссии о ее членстве в НАТО

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Генсек озвучил самую срочную задачу Альянса на данный момент.

Победа Украины в конфликте с Россией является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство», — заявил Столтенберг.

Также он добавил, что сейчас главный фокус должен быть в обеспечении этой победы Украины и, собственно, это и есть главное условие для любой дискуссии о членстве страны в НАТО.

Кстати, недавно тема членства Киева в Альянсе вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. По мнению Кнайсль, вступление Украины в военный блок не остановит конфликт.

Саммит Альянса пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Страны-участницы блока, по заявлению генсека Йенса Столтенберга, лишь обсудят меры по приближению вступления Украины в Альянс.

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