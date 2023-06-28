Зеленский: Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО

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Украинский лидер подчеркнул — в НАТО защищают союзников, а не «кидаются на соседей».

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть заинтересована во вступлении Украины в НАТО. По его словам, у Москвы есть на это есть определенные основания.

«Для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО», — прокомментировал украинский лидер в рамках своего выступления на заседании Верховной рады, приуроченной к 27-й годовщине принятия конституции Незалежной.

Зеленский высказал мнение, что якобы Россия вошла в «эпоху слабости». По его словам, страна-соседка должна быть заинтересована в защите и безопасности своих границ. Он отметил, что речь идет о границах, признанных международным сообществом, и добавил, что в НАТО своих соседей защищают, а не «кидаются» на них.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что дискуссии по принятию Украины в НАТО могут быть начаты только при одном условии — победе Киева в конфликте. Он отметил, что перед военным блоком сегодня стоит задача — поспособствовать победе Украины как суверенного государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили об охоте на мужское население.