Разрыв уздечки и клещи: чем опасен секс на природе

Эпидемиолог Лебедев рассказал, чем может быть опасен для партнеров секс на природе

Фото: www.globallookpress.com / Janie Airey

Снимая с себя одежду на природе, человек становится практически беззащитным перед ней.

Летом люди любят выбираться на природу и отдыхать с друзьями или второй половинкой. Находятся и экстремалы, которые хотят сексуальных экспериментов и необычных ощущений. Однако, не все понимают, что это может привести не только к штрафам за непристойное поведение, но и различным проблемам со здоровьем. Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал изданию «Страсти», чем опасен такой секс.

Занятие сексом в лесу — травмоопасный процесс, поскольку влюбленные могут получить не только укусы самых различных насекомых, но и ушибы, ссадины и царапины.

«Достаточно частым осложнением экстремального секса является разрыв уздечки полового члена, реже — разрыв крайней плоти и пещеристого тела», — пояснил эксперт.

Кроме того, в лесу возможна встреча не только с насекомыми, но и со змеями, ежами. Но самое опасное — это клещи, которые являются переносчиками опасных инфекций. Раздеваясь в лесу, человек становится беззащитным перед природой.

«Удаленного клеща нужно побыстрее доставить в лабораторию для проведения исследования на наличие возбудителей опасных инфекций. Если какой-либо возбудитель будет обнаружен — может потребоваться проведение медикаментозной профилактики. И чем быстрее она будет проведена, тем меньше риск развития заболевания», — советует Лебедев.

Не менее опасным может быть секс на пляже или около водоемов. Например, пляжный песок, который попадает «не туда» может вызвать раздражение слизистых оболочек, приводя к микротравмам. Специалист уточняет, что в пляжном песке «обитают» простейшие, патогенные грибы, гельминты, различные бактерии.

В воде тоже не стоит увлекаться интимом, поскольку это неблагоприятная среда для полового акта. Вода вымывает естественный лубрикант, а сама таковым не является, поэтому можно заработать микротравмы слизистой.

«В самой воде можно встретиться и с другими неприятными заболеваниями, прежде всего — с церкариозом („зудом купальщика“). Плавающие в воде церкарии — личинки плоского червя шистосомы, источником которых являются утки и пресноводные моллюски — поражают кожные покровы человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания», — заключил эксперт.

Не стоит экспериментировать со своим здоровьем ради сексуальных утех. Лучше заранее подготовиться к ряду трудностей, которые вас будут поджидать на природе.

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