«Вот это настоящее кино»: какой фильм довел Дмитрия Певцова до слез

Дмитрий Певцов рассказал, что отечественный фильм «Русский крест» довел его до слез

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Какое кино актер считает по-настоящему высоким?

Актер Дмитрий Певцов посоветовал всем соотечественникам посмотреть фильм «Русский крест». Его эта кинолента довела до слез.

«Я смотрел и оба раза плакал. В разных местах. Вот это настоящее кино», — заявил артист в беседе с aif.ru.

По его мнению, раньше фильмы снимали совсем по другому принципу, нежели сейчас. Например, недавно вышедший фильм «Вызов» Певцов похвалил, но второй раз смотреть бы не стал. Так как, по мнению артиста, создатели в первую очередь вдохновились зарабатыванием денег.

«Русский крест», о котором упомянул Певцов, не пускают в широкий прокат. Однако эта картина достойна внимания не меньше «Вызова», потому что она трогает и цепляет.

«Он основан на поэме Николая Мельникова, написанной кровью и слезами православного человека. Бояков донес эту поэму до сердца, до души», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Певцов призвал уехавших из России коллег покаяться.