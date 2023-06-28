Медведица с медвежатами были рядом: подробности спасения мальчика из тайги в Амурской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Goryachev; 5-tv.ru

Ребенок провел в лесу сутки, но не встретился ни с одним хищником. Кто охранял маленького мальчика?

Момент спасения мальчика Толи в тайге в Амурской области попал на видео. На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, десятилетнего ребенка подбадривают спасатели. Сам он стоит, опираясь на дерево, и выглядит измученным.

«Не съели тебя волки?» — шутливо спрашивают у Толика, на что он отрицательно качает головой.

Опасности за ночь все-таки были. Выяснилось, что ребенок спал под валежником из веток, а менее чем в километре от него была берлога медведицы с медвежатами. Однако ничего страшного не произошло — у десятилетнего Толи был надежный охранник в виде собаки. Животное пришло к нему с дороги и находилось рядом всю ночь.

Счастливый отец долго обнимал сына, после чего его отправили домой вместе с мамой. Во время дороги мальчик уже улыбался.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ребенок пропал примерно в час дня по местному времени 27 июня. Его отец рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архаринском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет.

Ранее 5-tv.ru писал, какие опасности грозят потерявшемуся в тайге ребенку.