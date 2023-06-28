Важный звоночек: как себя выдает эмоционально нестабильный мужчина?

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Стоит заранее обратить внимание на важные сигналы в поведении мужчины, чтобы потом не разочароваться и не остаться с разбитым сердцем.

Каждая женщина мечтает о том, чтобы рядом с ней был сильный, уверенный в себе и надежный мужчина, на которого можно положиться. Иногда кажется, будто вы нашли такого человека, а потом выясняется, что этот человек не способен на здоровые и крепкие отношения. Психолог Евгений Идзиковский в комментарии 5-tv.ru назвал три признака эмоционально нестабильного мужчины.

Абсолютно немотивированная смена настроения

То человеку хорошо, он находится на эмоциональном подъеме, а потом, внезапно, по совершенно непонятной причине, он грустит. Как правило, такую переменчивость настроения чаще приписывают женщинам, но у мужчин это тоже присутствует.

Постоянное расщепление

Такие мужчины постоянно перекладывают вину на других. Они постоянно мечутся в своем восприятии: то я плохой, то кто-то другой плохой. В любой ситуации всегда должен быть кто-то виноват, либо кому-то должно быть стыдно. И все время нужно понять, кто будет виноватым.

«И это плохо, потому что если вы в отношениях с таким человеком, то вы все время будете пытаться утешать его, выводить с этого состояния. При этом, в каждом конфликте вы всегда будете оказываться виноватой, если даже никакой вины вашей в этом нет», — отмечает психолог.

Неадекватная реакция на стресс

Нормально, когда реакция пропорциональна раздражителю. Случается, какое-то мелкое событие — люди немного огорчаются и расстраиваются. Происходит сильное событие — люди уже вовлечены и интенсивно реагируют. А если реакция человека не совпадает, причем даже направлена в меньшую сторону, то это ненормально. Например, происходит что-то серьезное и человеку как будто бы все равно, а если случается мелочь, то он взрывается.

«Это действительно признак того, что человек эмоционально нестабилен. И это может быть знаком к тому, что у человека в отношениях будут серьезные проблемы», — заключил эксперт.

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