Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Литвы

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Надзорное ведомство республики заинтересовалось фактам грубого нарушения литовской стороной требований международного права.

Генеральная прокуратура Белоруссии заявила о возбуждении уголовного дела в отношении государственных деятелей Литвы. Должностные лица обвиняются республикой в совершении преступлений против безопасности человечества. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

В публикации уточняется, что предпосылками к возбуждению дела послужила незаконная депортация, а также жестокое обращение к иностранцам на территории европейской страны.

Согласно данным Генпрокуратуры, должностные лица в Литве на протяжении почти двух лет продолжают вести незаконную деятельность, нацеленную на создание препятствий мигрантам при реализации их прав беженцев. Поведение литовских властей не соответствует закрепленным международными документами нормам, отмечают авторы.

На данный момент известно о десяти случаях смерти мигрантов, указано в сообщении белорусской Генпрокуратуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, ООН обратила внимание на жалобы украинских задержанных о пытках в изоляторах.