Дождь, гроза и град: на Москву надвигается стихия

МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливне, граде и порывистом ветре в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Кафе рекомендовали закрыть летние веранды на ближайшие пару дней. Когда начнется непогода?

Жителей столичного региона предупредили о сильном дожде и грозе. По данным МЧС, в Москву непогода придет к 19:00 сегодняшнего дня, 28 июня. Сильную облачность в небе над городом можно наблюдать уже в дневные часы.

«В Москве сегодня с 19:00 и до ночи ожидаются сильный дождь и гроза», — поделись в ведомстве экстренным сообщением.

Уточняется, что синоптики Росгидромета наблюдают прохождение активного циклона. Москвичей призвали быть внимательными на дорогах, не парковать автомобили под деревьями и держаться подальше от шатких конструкций. Особое внимание в ведомстве призвали уделить детям — родителей попросили не оставлять их без присмотра на улице.

Кроме того, сообщает агентство РИА Новости, столичным кафе рекомендовали закрыть летние веранды для посетителей 28 и 29 июня. В департаменте торговли и услуг города Москвы призвали закрыть все зонты и укрепить конструкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о правилах поведения во время грозы.