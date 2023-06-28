Вытащили с того света: стали известны детали госпитализации генерала Травникова после ДТП

Фото: университет.мвд.рф Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Он был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

Медики буквально вытащили с того света генерала-лейтенанта полиции и бывшего начальника Санкт-Петербургского университета МВД Александра Травникова после жуткого ДТП в Ленобласти на квадроцикле. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По последней информации, он был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Там его успешно прооперировали и сделали все необходимое, чтобы спасти жизнь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. К слову, скорая помощь доставила Травникова в больницу очень быстро.

Происшествие произошло в Волосовском районе около трех часов утра. Так, 49-летний Травников катался рядом с домом на квадроцикле, но не справился с управлением.

Александр Травников занимал свой пост начальника УМВД по Центральному району Петербурга с 2017 по 2018 год. Затем указом президента РФ Владимира Путина был назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД. В 2022 году мужчина написал рапорт об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД.