Появилось первое видео с потерявшимся в тайге мальчиком

Фото, видео: 5-tv.ru

Ребенка на протяжении суток искали все: и охотники, и обычные люди, и спасатели.

Стали доступны первые кадры после спасения потерявшегося в тайге в Амурской области мальчика. Спасатели везут десятилетнего ребенка вместе с матерью домой, мальчик улыбается в камеру.

Ребенок пропал примерно в час дня по местному времени 27 июня. Отец мальчика рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из них вышел из леса, второй — нет. Всю ночь несовершеннолетний был один.

Ребенка искали спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

По последним данным, в его исезновении подозревают ранее судимого за педофилию мужчину, который живет на Вторчермете. Сейчас следователи проводят обыск его жилья с участием служебных собак.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как спасатели нашли потерявшегося в тайге мальчика в Амурской области.