Фото, видео: 5-tv.ru

Были обсуждены вопросы по линии спецслужб. О чем еще говорили политики?

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Российский и иранский лидеры обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Отмечается, что особое внимание они уделили реализации уже достигнутых договоренностей. Речь идет о взаимовыгодном взаимодействии в сферах торговли, транспорта и энергетики.

Также они обсудили актуальные вопросы мировой повестки. Во время дискуссий они затронули темы сирийского урегулирования и обеспечения стабильности в Закавказье.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана.