«Решайте свои проблемы»: в КНР жестко ответили на заявления Байдена

Пекин пожелал Байдену решить внутренние трудности в США после его слов о проблемах в КНР

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У Китая очень мощное руководство Компартии, которое может решать все вопросы.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала высказывания президента США Джо Байдена о серьезных проблемах в Китае. По ее словам, американцам следует решать свои собственные внутренние проблемы, чтобы способствовать стабильности в мире, пишет РИА Новости.

«Я не в курсе этих заявлений. Я думаю, что любая страна, в том числе США, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами», — сказала Мао Нин.

Также она добавила, что в Китае мощное руководство Компартии, которое идет по пути социализма с китайской спецификой. А благодаря местному народу и его сплоченности, власти КНР могут решать все своим проблемы сами.

«Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире», — заключила Мао Нин.

До этого Байден заявил во время встречи со своими сторонниками в Мэриленде, что у Китая большие проблемы. При этом он отметил, что в подробности вдаваться не будет.

Во время предыдущего сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии Байден сказал, что его коллега из КНР «очень расстроился», когда американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар, что летал над США. Он заявил — происшествие стало «большим смущением для диктатора, который не понимал, что произошло».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байден заявил об огромных проблемах Китая.