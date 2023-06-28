Система ПВО РФ сбила все ракеты, атаковавшие Мелитополь

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Все прошло более чем успешно.

Система противовоздушной обороны России сбила все ракеты, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Мелитополь. Об этом сообщили оперативные службы области, пишет ТАСС.

«В 10:40 по московскому времени укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю», — говорится в сообщении.

Известно, что ПВО РФ сработала более чем успешно и сбила все ракеты. До этого в городе были слышны звуки взрывов. По информации властей, это как раз работала система ПВО.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мелитополе прогремели несколько взрывов.