«Им нужна конфронтация»: чем закончится противостояние Польши и Германии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; Вконтакте / Иван Мезюхо; 5-tv.ru

Варшава пытается выманивать деньги у Берлина и утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС. Каковы шансы?

Польша пытается выманить как можно больше денег у Германии с помощью различных провокаций. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Иван Мезюхо.

Он объяснил, что причиной противостоянии Варшавы и Берлина не столько в исторических обидах, сколько в экономической составляющей. Дело в том, что при вступлении Польши в Евросоюз выделялись крупные суммы из общего бюджета, которые пошли на развитие инфраструктуры польского государства.

«Еще несколько лет назад наметилась тенденция по сокращению общеевропейских донатов в бюджет Варшавы. Польша стала думать, где взять деньги», — объяснил Мезюхо.

Своего бюджета государству не хватает, так как многие отрасли экономики были уничтожены при переходе в европейскую экономическую модель. Сейчас под видом репараций за Вторую мировую войну Варшава пытается выманивать как можно больше денег у Германии, борясь за свое благополучие.

«Им хотелось бы и дальше получать большие донаты ни за что, поэтому им нужна конфронтация с Германией, война с Украиной, участие в делах Украины, чтобы наживаться на этой войне. Это связано с экономическими причинами», — подчеркнул политолог.

При этом стать новым геополитическим центром в Европе, как ранее говорил исследователь Уриэль Араужо, Польша не сможет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше заявили называют Украину «вымирающей страной».