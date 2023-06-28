Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

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Экс-фигуриста Владислава Тарасенко призвали в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном разряде Юлия Липницкая опубликовала в соцсети видео, на котором вместе с маленькой дочерью Каталиной встречает своего мужа, приехавшего в отпуск из зоны спецоперации.

Супруг 25-летней спортсменки Владислав Тарасенко тоже в прошлом фигурист, победитель финала Кубка России 2015 года среди КМС. Молодого человека призвали в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. Известно, что подготовку Тарасенко проходил на подмосковном полигоне в Алабино, получив воинскую специальность «гранатометчик». После этого, по данным СМИ, его направили на передовую в Запорожскую область.

Липницкая и Тарасенко вместе с 2014 года. Молодые люди познакомились на тренировках в группе Этери Тутберидзе. В 2020 году у спортсменов родилась дочь Каталина. Пара старается не афишировать личную жизнь. Даже о беременности Липницкой стало известно перед самыми родами. Оба фигуриста на данный момент завершили спортивную карьеру. Липницкая еще в 2017 году ушла из спорта из-за проблем со здоровьем. Сейчас она участвует в ледовых шоу и занимается тренерской работой.

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