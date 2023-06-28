«На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского
Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ находятся на грани развала
Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny
Военные эксперты назвали провальное контрнаступление «последним вздохом» киевского режима.
Бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил о плачевном состоянии украинской армии. По его словам, ситуация на фронте оборачивается все худшим образом для главы страны Владимира Зеленского. Своим мнением военный эксперт поделился в выпуске для своего Youtube-канала.
«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала», — сообщил он.
По словам Макгрегора, украинские нацисты деморализованы — об этом свидетельствуют участившиеся случаи дезертирства. При этом, отметил он, украинцы бегут не только с поля боя, но и переходят на сторону ВС РФ.
Экс-советник главы Пентагона отметил, что «у режима Зеленского большие проблемы». Он указал на то, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным. Все больше бойцев падает убитыми, и проблемы только усугубляются. Вместе с тем население избегает службы на Украине, и мобилизовать новобранцев становится трудной задачей.
«Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников», — заключил Макгрегор.
Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил президент РФ Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.
Ранее, писал 5-tv.ru, американский полковник заявил, что ВС РФ освободят все территории восточной Украины.