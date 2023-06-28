В центре Москвы мотоциклист проехал на красный, влетел в автомобиль и сбил пешехода

В Москве на Трубной площади произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобиля и пешехода

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

Байкер сделал кульбит и задел человека. В результате обоим понадобилась помощь.

В центре Москвы на Трубной площади произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В Москве на Трубной площади произошло ДТП с участием мотоцикла, автомобиля и пешехода. Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

По предварительным данным, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем BMW. От удара машину унесло в столб, а байкера отбросило на пешеходный переход, на котором он задел человека. Известно, что медицинская помощь понадобилась и мотоциклисту, и прохожему. С водителем BMW все в порядке. По его словам, мотоциклист ехал с очень большой скоростью.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дептранс столицы рекомендовал жителям Москвы выбирать маршруты объезда — движение в районе происшествия затруднено.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ленобласти на квадроцикле разбился петербургский генерал МВД.