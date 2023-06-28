«Лучше любых биодобавок»: что эффективно снижает риск заболевания раком

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Хирург-онколог назвал главные факторы риска онкологических заболеваний.

Здоровый образ жизни — один из важнейших факторов снижения риска онкологических заболеваний. Об этом в интервью корреспонденту 5-tv.ru Дарье Евстрахиной напомнил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

«Еще Гиппократ говорил, что есть заболевания от внешних агентов, а есть — от образа жизни. Поэтому образ жизни, безусловно, влияет», — подчеркнул он.

Хатьков отметил, что вредные привычки и нездоровое питание значительно повышают вероятность заболевания раком. К главным факторам риска он отнес курение и употребление алкоголя, а также недостаточное содержание в пище клетчатки, которую можно получить из фруктов и овощей.

«Потребление жирной пищи и избыточный вес, ожирение тоже влияют. Доказано научными исследованиями, что пациенты с ожирением чаще болеют онкологическими заболеваниями, причем самых разных локализаций», — указал хирург-онколог.

Еще один фактор риска экологических заболеваний, сравнительно недавно признанный таковым Всемирной организацией здравоохранения, — это употребление термически отработанного красного мяса. Наконец, недостаточная физическая нагрузка и гиподинамия также повышают вероятность развития рака, добавил Хатьков.

Он подчеркнул, что наилучшая профилактика онкозаболеваний — это отказ от вредных привычек, здоровое питание и занятия спортом.

«Что касается биологически активных добавок, то я не знаю никаких исследований, которые бы говорили, что они снижают риск. В принципе, нормальное питание, достаточная физическая активность, потребление чистой воды, свежий воздух, мне кажется, будут полезны намного в большей степени, чем любая биологически активная добавка», — заключил эксперт.

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