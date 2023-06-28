«Снять розовые очки»: Китай посоветовал Европе перестать хвастаться экономикой

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Несмотря на рост ВВП, жители сталкиваются с серьезным кризисом.

Европа постоянно хвастается своей экономической устойчивостью после отказа от энергоресурсов РФ, однако все это основано лишь на показателях южных стран региона. Об этом рассказал научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань для газеты «Хуаньцю шибао».

По его словам, несмотря на рост ВВП, европейцы сталкиваются с серьезным кризисом стоимости жизни.

«Когда говорят, что у Южной Европы прекрасные показатели, нужно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах кризиса», — сказал Дун.

Он также добавил, что даже немцы уже пострадали от резкого роста цен и сокращения производства.

Многие мировые эксперты уже давно говорят о том, что на Западную Европу надвигается волна летнего зноя и счета за электричество, которые и так стали неподъемными, могут окончательно разорить и предприятия, и обычных жителей. Более того, людей уже просят не пользоваться кондиционерами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Европе объявлен режим строгой экономии.