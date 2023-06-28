Хочется, но некуда: Ольга Орлова показала свой недостроенный особняк

Ольга Орлова показала, как выглядит ее коттедж, в который она должна была давно переехать

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда уверена, что ждать переезда в ближайшее время не стоит.

Российская телеведущая Ольга Орлова рассказала своим поклонникам, что до сих пор не переехала в дом, который они с мужем начали строить сразу после свадьбы. Супруги приняли такое решение, осознав, что в старом им будет тесно жить большой семьей. Однако, достроить коттедж пока так и не удалось.

Телеведущая провела настоящую экскурсию для своих поклонников. На видео, которые сняла знаменитость видно, что отделка в доме еще не завершена, торчащие провода и многочисленный строительный мусор.

«Медленно-медленно, но мы чуть-чуть двигаемся», — рассказывала Орлова.

Строители обещали, что закончат все работы уже этим летом, но внутри еще совсем ничего не готово. Телеведущая подозревает, что переехать в новый дом она сможет только ближе к осени или зиме.

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