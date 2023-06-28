Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыль

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Госдума 28 июня рассмотрит законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.

Возврат к налогу на сверхприбыль возможен при определенных условиях. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Сазанов напомнил, что налог появился по двум причинам: появление у компаний конъюнктурных сверхдоходов и формирование существенного дефицита бюджета.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 26 июня одобрил законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. В среду, 28 июня, его рассмотрят в первом чтении.

Налог коснется крупных компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы свыше одного миллиарда рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. В случае уплаты налога в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, ставка снизится до 5%.

Ранее законопроект одобрило российское правительство. При этом в Минфине указали на ряд исключений. Например, предприятия, созданные после 2020 года или те, чья прибыль за 2021–2022 год не достигла миллиарда, не будут уплачивать налог. Кроме того, от взноса в госбюджет освобождаются фирмы малого и среднего бизнеса, которые платят единый сельхозналог. Для компаний нефтегазового сектора и угледобычи также предусмотрены иные налоги и законы.

Также в Минфине раскрыли, куда будут направлены средства единовременного взноса в бюджет страны со сверхприбыли компаний. По словам главы ведомства Антона Силаунова, налоги российских бизнесменов направят на адресную поддержку семей с детьми.

Как сообщал 5-tv.ru, инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали российские бизнесмены, которые решили «скинуться» на фоне того, что их прибыль за 2021 и 2022 годы превысила госбюджет.