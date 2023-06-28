Магазинам могут разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

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Авторы инициативы отмечают, что пятая часть произведенных товаров в стране ежегодно теряется на этапе розничной торговли и потребления.

В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные (предназначенные для бесплатной раздачи) продукты питания с истекающим сроком годности для торговых сетей. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ разработали депутаты фракции ЛДПР, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что около 20% от объема производства продуктов питания в России ежегодно теряется на этапе розничной торговли и потребления от погодного фактора и нарушения условий хранения. Попытки решения этой проблемы предпринимаются регулярно, однако пока безуспешно.

Авторы инициативы считают, что бесплатная раздача подобных продуктов могла бы стать эффективной мерой, однако торговым сетям это невыгодно, так как сейчас они не платят НДС только с выброшенной продукции с истекшим сроком годности.

В связи с этим инициаторы законопроекта предлагают исключить из списка объектов налогообложения продукты питания с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи населению. Это позволит решить проблему переработки продуктов и их нехватки у отдельных социальных групп, заключают авторы документа.

Отмечается, что продукты детского и диетического питания, а также алкоголь не должны попадать под действие законопроекта.

В пресс-службе фракции ЛДПР уточнили, что документ направлен на отзыв в правительство. Инициативу уже готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское правительство намерено развивать программу фудшеринга — бесплатной раздачи малоимущим продуктов питания с истекающим сроком годности. По оценкам экспертов, это поможет направлять нуждающимся ежегодно около миллиона тонн продуктов.