Археологи обнаружили давно потерянный город майя глубоко в мексиканских джунглях

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Несмотря на всю мощность спутниковых систем, на планете до сих пор есть неизученные уголки, хранящие тайны предков.

Группа археологов получила лучшее вознаграждение за экспедицию длиной в 60 километров по мексиканским джунглям. Как пишет издание ScienceAlert, в конце пути на острове Юкатан ученые обнаружили давно потерянный древний город майя, о котором ранее не было никаких записей. Его назвали Окомтун, что означает «каменная колонна». Это было довольно большое поселение, на территории которого жители возведи высокие здания, напоминающие пирамиды, колонны и другие сооружения, расположенные в виде концентрических колец.

Время разрушило многие постройки. Однако археологам удалось определить, что в Окотмуне была площадка для игр и отдыха или, возможно, религиозных действ. Они также предположили, что каменные колонны могли быть частью входа в высокие здания. Найти это безусловное богатство помогли современные технологии. Всю область эксперты просканировали с помощью лидара — метод отражения лазерных лучей от зданий, сокрытых в лесах.

«Самым большим сюрпризом оказалось место, расположенное на возвышенном полуострове, окруженном обширными водно-болотными угодьями. Его монументальное ядро ​​​​покрывает более 50 гектаров и включает в себя различные большие здания, в том числе несколько пирамидальных сооружений высотой более 15 метров», — рассказал археолог и руководитель группы Иван Шпрайц из Словенской академии наук и искусств.

Джунгли, где разыскивали свое сокровище исследователи, занимают огромную площадь — около трех тысяч квадратных километров тропических лесов, в которых не живут люди. Из-за густоты листвы до сих пор неизвестно, что скрывается под ветвями. Но сейчас археологи задержались в Окомтуне. Им предстоит изучить сохранившиеся элементы быта проживавших здесь майя. Шпрайц с коллегами полагают, этот город имел большое значение в тот период. Анализ фрагментов, найденных там керамических горшков, поможет понять, как, когда и кем был заселен регион.

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