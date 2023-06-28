Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Lock; Личный архив Александра Невеева; Reuters; 5-tv.ru

Фильм о жизни герцогов Сассекских был принят с осуждением, как и другие проекты. Словам пары о трудностях жития в богатейшей семье мира никто не поверил.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл провалились со своим детищем — фильмом для стримингового сервиса Netflix «Гарри и Меган» — и были отвергнуты Голливудом. Безусловно, у пары много поклонников во всем мире, но и критиков не меньше. Ведущие СМИ разнесли проект в пух и прах, назвав его проявлением крайней степени нарциссизма. Публика ехидно посмеивалась, слушая жалобы одной из богатейших семей мира. С тех пор многие планы герцогов Сассекских не реализовались, с ними расторгают договоры, они не блещут на красных ковровых дорожках.

Пусть принц Гарри всегда был далек от киноиндустрии, но его супруга ведь актриса! Дело в королевском статусе или скандальной репутации? Почему эти двое не могут устроиться в мире, где для них открыты все возможности? Хочешь — получай интервью с Опрой Уинфри, хочешь — документальное кино о себе любимом или детское шоу. Из-за чего с отшельниками королевской семьи попрощались Букингемский дворец, Netflix и Голливуд? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил психолог Александр Невеев.

«Кинематограф давно отошел от парадигмы, когда создается какой-то образ, которому сложно подражать — как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. Герои сегодняшнего дня — это герои, с которыми легко идентифицироваться, представить себя на их месте. Что касается данной ситуации, здесь момент этой идентификации практически полностью отключен. Люди голубой крови, которые каким-то чудом сохранились в XXI веке, они не вызывают почти ни у кого чувства идентичности», — говорит эксперт.

Как отметил психолог, без славы Меган и Гарри, очевидно, не остались. У них есть поклонники во всем мире, они также с самого начала своей романтической истории могли рассчитывать на уважение своих подданных — надо было просто хорошо выполнять королевские обязанности. Но и в том же Голливуде, где живут и работают очень состоятельные люди, Сассексов отвергли. А потому что и Роберт Де Ниро, и Леонардо Ди Каприо когда-то были простыми смертными, актерами в начале карьеры, только мечтавшими о хорошем гонораре. У Гарри исполненные мечты уже лежали в люльке в первый день жизни.

«Наблюдать таких людей, думаю, общество было бы готово в соответствии с принципом „богатые тоже плачут“. Если бы с ними начали происходить какие-то плохие вещи — развод, убийство… Здесь, кстати, одна из загадок популярности принцессы Дианы. Изначально она тоже была заоблачная совершенно, недостижимая фигура. Но потом, когда она умерла, она стала жертвой, приобрела вот этот терновый венец и стала популярным персонажем массовой культуры», — размышляет Невеев.

Казалось бы, Гарри и Меган не прижились в Букингемском дворце, супруге принца якобы расистски напоминали о цвете кожи, общались холодно и чуть не довели до суицида. А Гарри папа с рождения называл запасным принцем! Жалей до потери сознания! Но нет, и тут невезение. Монаршие проблемы публика не считает настоящими. До нашествия белых ходоков на войско короля Севера не дотягивает. Люди начнут сопереживать только их горю или заинтересуются интригами повнушительнее.

«Смотреть, как очень богатая семья становится еще богаче, зарабатывая за счет создания иллюзий на фабрике этих иллюзий, в Голливуде, вот на это, мне кажется, никто смотреть не готов… Люди никак не могут наесться. Они сидят настолько высоко, что им кажется, что уже СМИ у их ног. И, возможно, им показалось, что они смогут добиться славы актеров. Ну действительно, что греха таить, другие формы искусства требуют большего профессионализма», — добавил психолог.

И правда, в короткий срок не станешь выдающимся скульптором или композитором, даже при наличии таланта мастерство необходимо нарастить практикой. А красиво постоять напротив камеры пока режиссеры, гримеры, операторы и прочие знатоки кадра обеспечивают драматичную картинку — это можно. Как оказалось, и в век по-настоящему магического кино фальшь чувствуется через экран. Недостаточно купить себе сценарий и оплатить съемки.

«Это говорит о том, что несмотря на свое высокое положение они с одной стороны, конечно же, горды, считают себя обладателями всех возможных ниточек, за которые можно дергать. Но с другой стороны они просто наивные люди, которые не понимают, что не все в этой жизни покупается за деньги, не все зависит от высокого статуса, в реальности нужен талант актера и так далее», — заключил Невеев.

Гарри и Меган пережили, по собственным словам, травлю в родном доме. Когда заявили об этом на весь мир, получили травлю в социальных сетях, газетах и телешоу. За что бы ни взялась эта парочка, волна суровой критики проходит по ним беспощадно. И даже слезам королевских персон публика не хочет верить. Разве сейчас не происходит великая трагедия, которая должна заинтересовать зрителя? Или до уровня драмы принцессы Дианы еще далеко?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри решил продать права на экранизацию своей резонансной книги с пикантными подробностями о жизни монаршей родни «Запасной».