Жителей Центральной России предупредили о засухе и жаре в июле

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Второй месяц лета с такими параметрами бывает в среднем лишь раз в восемь лет.

Обилие солнечного света будет сочетаться с недостатком осадков в Центральной России в июле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градуса в дневные часы», — сказал синоптик.

В связи с этим он предположил, что грядущий месяц в этих регионах будет солнечным, передает радио Sputnik. Однако второй месяц лета отметится тем, что в течение него, скорее всего, не выпадет и половины дождей от средних параметров метеостатистики.

Согласно данным климатической истории, отметил Тишковец, июль с такими параметрами бывает в среднем лишь раз в восемь лет. Отдыхающим подобная погода, по его мнению, будет по вкусу. А спасателям это добавит работы из-за рисков пожаров в лесных массивах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах России.