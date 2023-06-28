«Очень старый запрет»: как петербуржцам не нарваться на штрафы при рыбалке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

По неопытности можно не только штраф схлопотать, но и нанести вред природе.

Прекрасная возможность расслабиться, ощутить азарт и удовлетворение самим процессом — все это о рыбалке. По крайней мере, так это хобби описывают сами любители ловли, но оговариваются: важно соблюдать ограничения. По неопытности можно не только штраф схлопотать, но и нанести вред природе. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева — о главных правилах.

Закидываем удочку и ждем — на озере Долгое Михаил Барыбин отдыхает от городской суеты. Говорит, рыбалкой увлекся еще в детстве — мастерил снасти, пробовал разные приманки, учился подсекать.

Теперь же с радостью делится своими секретами. Плотва, щука, карась хорошо клюют и на хлебную приманку.

Главное, подальше забросить удочку, учит сыновей Евгений. Мальчишки же, бегая по берегу, приговаривают — ловись рыбка большая и маленькая.

И, хоть и стесняются нашей камеры, хвастаются первым уловом. Приобщается к рыбалке и Кристина — сначала она ездила с мужем за компанию, а теперь сама с удовольствием крутит катушку спиннинга. Уверяет — совместное хобби укрепляет семейные узы. Рыболовство — один из древнейших промыслов.

По археологическим данным, люди впервые стали использовать крючки и лески для ловли рыбы более 40 тысяч лет назад. Сейчас же рыбалка для многих — азартное увлечение и умиротворение в одном флаконе.

С годами растет и техническая вооруженность рыбаков, уверяет Николай Кириллов. Эхолоты, навигационные приборы, телескопические спиннинги — выбор огромен.

Однако в попытке поймать удачу за хвост нельзя забывать об ограничениях. Так, на Финском заливе до 30 июня действует запрет на ловлю леща и судака, а на правом берегу Невы нельзя рыбачить со спиннингом круглый год.

«Запрет этот очень-очень старый, он связан с тем, что Нева считается лососевой рекой, где идет на нерест атлантический лосось и, видимо, он как-то ближе к правому берегу шел, поэтому ограничивают именно так», — пояснил член совета петербургского клуба рыбаков координатор по вопросам правил рыболовства Николай Кириллов.

В целом за нарушение правил вылова рыбы в Петербурге и Ленобласти можно получить штраф от двух до пяти тысяч рублей. При этом дополнительно нужно возместить ущерб, причиненный водным ресурсам.

Так, за одного пойманного судака придется отдать три тысячи рублей, за щуку — 900 рублей, а за леща — 500. Однако за последнее десятилетие, говорят специалисты, сознание людей сильно изменилось. Они стали бережнее относится к природе, а поездки к берегам водоема воспринимать как прекрасную возможность расслабиться.

«Важен не результат, не добыча как таковая, а именно процесс, вот этот азарт, подготовка, общение, обстановка, а затем уже люди гуманные заботятся о природе и не хотят ради своих корыстных целей уничтожать рыбу», — говорит психолог Анна Дроздецкая.

А мы с Михаилом хоть и обрадовались своему улову, но решили сохранить естественный баланс водоема.