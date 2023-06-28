Праздничные богослужения пройдут в российских мечетях на Курбан-байрам

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Дата знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества верующих со всего мира в Мекку.

Сегодня мусульмане отмечают один из своих главных праздников — Курбан-байрам. В российских мечетях в семь часов утра начались праздничные богослужения.

Еще до рассвета перед самым большим исламским храмом страны — Московской соборной мечетью — яблоку было негде упасть, туда пришли тысячи верующих. Ряд улиц в столице на время праздника перекроют, несколько станций метро ограничат на вход и выход.

Праздник Курбан-байрам знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества верующих со всего мира в святой для мусульман город — Мекку в Саудовской Аравии.

Такую поездку хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. В этом году Мекку посетили 25 тысяч паломников из нашей страны, и, таким образом, побили доковидные рекорды.