Страшная трагедия: женщина умерла после лечения в подмосковной больнице
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Женщина умерла после лечения в больнице в подмосковном Егорьевске
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru
Что известно об этой жуткой истории из Московской области?
Но бывает так, что и врачей в регионе достаточно, и с количеством больниц все в полном порядке, но лечат людей, по крайней мере, по документам, частные организации, причем без лицензии.
И в итоге все заканчивается страшной трагедией. Корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев — о жуткой истории из Подмосковья.