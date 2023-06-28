Гомеопатия или залог здоровья? Зачем китайцы пьют горячую воду

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Есть ли от этого польза и как правильно ее употреблять?

Многие люди могут посчитать странной привычку пить горячую воду без добавок. Однако в Китае для многих этот напиток является своеобразной традицией.

Дело в том, что они рассматривают горячую воду как способ дезинфицировать и очистить тело. Более того, в общественных местах при отсутствии достаточных норм гигиены кипячение позволяет убить бактерии и вредные микроорганизмы.

Некоторые также считают, что кипяток помогает поддерживать здоровье, избавляться от токсинов, улучшать пищеварение, а также облегчать работу ЖКТ. Нередки случаи, когда питье горячей воды приводило к снижению дискомфорта после еды и частоты вздутия живота, передает портал Rsute.

При этом в китайской медицине считается, что переохлаждение тела способствует возникновению различных недугов. Из-за этого многие жители страны начинают кипятить воду при первых симптомах простуды.

Как правильно пить горячую воду

Температура жидкости не должна вызывать ожоги или дискомфорт — оптимально будет нагреть ее до 50-60 градусов. Также стоит использовать очищенную воду, для чего может быть использован фильтр.

Кружка или термос позволят сохранить температуру и предотвратить загрязнение. Употреблять горячую воду можно в течение всего дня — утром она может оказать пробуждающий эффект, а вечером позволит расслабиться.

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