Стала известна дата приезда в Москву посланника Ватикана по Украине

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Миссия, как подчеркивается, направлена на «поощрение гуманных жестов».

В Москву в рамках миротворческой миссии 28 июня прибудет председатель Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи. Об этом сообщает Catholic News Agency со ссылкой на Ватикан.

«Миссия кардинала во время двухдневного визита состоит в том, чтобы помочь “найти пути достижения справедливого мира“», — говорится в заявлении Святого престола.

Он, по просьбе Папы Римского Франциска, выступит в качестве папского посланника в целях инициации «путей мира» между Россией и Украиной. Миссия, как подчеркивается, направлена на «поощрение гуманных жестов», которые могут способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком. Глава государства, как уточняется, вручил ему икону Богоматери с младенцем Христа на руках.