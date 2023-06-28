Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица исцелила коллегу за несколько дней до важного концерта.

Катя Лель рассказала, как она с помощью высших сил буквально «поставила на ноги» сломавшую палец Аниту Цой перед ответственным концертом в Кремле. Историей чудесного исцеления певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой премьере комедии «Мальдивы подождут» режиссера Анарио Мамедова.

По словам Лель, курс лечения проходил по телефону, так как она обладает способностью помогать людям таким образом всего «за две минуты с молитвой „Отче наш“».

«Энергией, которая через меня проводится высшими силами света, я могу просто помогать людям. Этот дар был дан мне еще с 16 лет, но я к нему была не готова, и вот пришло время: прошло 30 лет, и я стала помогать людям», — пояснила исполнительница хита «Муси-пуси».

Лечение прошло успешно: концерт у Цой был намечен на 1 октября, но уже за несколько дней до этого она была на ногах.

«Я сказала Аните Цой: 26 числа ты будешь уже на своих ногах без костылей. Я просто знаю эту информацию, через меня ее передают. Это не моя информация, я просто проводник, который ее получает. И ровно в это число она была на ногах без костылей. Это было чудо. Я просто сидела и рыдала от счастья. Я понимала, какой это был труд, какая ответственность за жизнь другого человека», — поделилась Лель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Катя Лель назвала дату вторжения на Землю инопланетян, с которыми она, по ее словам, общается с 16 лет.