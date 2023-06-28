Столтенберг призвал реально оценивать Россию после попытки мятежа
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При этом он назвал эти события внутренним делом страны.
Произошедший в России мятеж не должен стать поводом для недооценки НАТО потенциала России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России», — отметил политик.
Генсек при этом уточнил, что Североатлантический альянс должен и впредь максимально поддерживать Украину, передает ТАСС. Это, по его мнению, позволит ВСУ «занять как можно больше территорий и тем самым усилить переговорную позицию Киева».
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по позициям его военных и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В оборонном ведомстве опровергли данные об атаке и назвали происходящее провокацией.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о мятеже в России.