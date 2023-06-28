США расширили санкционный список по России

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О новых ограничительных мерах сообщили представители американского Минфина.

В министерстве финансов США заявили о введении санкций против одного физического лица и четырех предприятий, якобы связанных с главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте американского ведомства. Отмечается, что попавшие под ограничительные меры организации якобы торговали золотом, чтобы финансировать операции «Вагнера» на Украине и в странах Африки.

В обновленный список санкций вошли гражданин РФ Андрей Иванов, а также российское ООО «ДМ», две компании из Центральной Африканской Республики Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, одна из Объединенных Арабских Эмиратов — Industrial Resources General Trading. Иванов, считают в Минфине США, исполнял роль координатора.

О расширении перечня антироссийских мер в ведомстве заявили и 19 мая. Тогда в перечне оказались 46 человек и 71 предприятие. Помимо россиян в нем были граждане Индии, Ирландии, Финляндии, Белоруссии и один подданный Лихтенштейна. В начале июня в черный список вошли еще семь граждан РФ и одна фирма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония разработала схему использования активов РФ для помощи Украине.





