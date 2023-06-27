Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям; 5-tv.ru

К поискам ребенка подключились волонтеры, спасатели МЧС, сотрудники полиции и местные охотники.

Десятилетний мальчик потерялся в тайге в Амурской области. Об этом сообщили в местном отделении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Сообщается, что на поиски мальчика выдвинулась группа волонтеров. Ребенка ищут в тайге на расстоянии около 400 километров от Благовещенска.

«Ситуация осложняется тем, что у нас очень неблагоприятные погодные условия. На улице ночь, дождь и очень прохладно. Мы надеемся, что ребенок будет найден», — заявила руководитель отделения центра Татьяна Васиховская.

Она добавила, что к поискам пропавшего мальчика подключились спасатели и кинологи МЧС, сотрудники полиции, а также местные охотники и все неравнодушные.

О пропаже ребенка недалеко от реки Малый Урил заявил его отец. Мужчина рассказал, что отправился с двумя сыновьями в охотничьи угодья в Архавинском районе. На обратном пути мальчики заигрались и отстали. Позднее один из ребят вышел из леса, о местонахождении второго до сих пор неизвестно. По всей видимости, мальчик заблудился в тайге.

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