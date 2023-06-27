Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила серьезную травму

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Сейчас спортсменка находится на восстановлении.

Чемпионка России по фигурному катанию 15-летняя Софья Акатьева получила серьезную травму. У спортсменки — стрессовый перелом стопы. Повреждения девушка получила недавно и сейчас находится на восстановлении. Об этом сообщили РИА «Новости».

В 2023 году фигуристка стала победительницей чемпионата России. В апреле спортсменка вошла в рейтинг «30 до 30» журнала Forbes.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходят тренировки фигуриста Романа Костомарова на протезах. Сейчас спортсмен занимается не более часа в день. Пока что олимпийскому чемпиону довольно тяжело привыкнуть к новым реалиям, ведь тренировки причиняют ему ужасную боль. При этом известно, что к протезированию рук врачи пока не приступали. А сам Костомаров продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.

Фигурист попал в больницу в начале 2023 года. У него пневмония и состояние спортсмена ухудшалось. У него развилась гангрена. Из-за нее конечности актера пришлось ампутировать.