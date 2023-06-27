Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Задержанный известен тем, что регулярно учил соотечественников «правильно Родину любить».

Героем очередного громкого коррупционного скандала на Украине стал председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, задержанный за вымогательство. Об этом пишет EADaily.

Уточняется, что Головко с двумя подельниками — заместителями главы Тернопольской ОВА — требовал откат в размере 1,8 миллиона гривен (около 50 тысяч долларов США) с местного предпринимателя, выполняющего подряды Тернопольской администрации и облсовета. Чиновников совершенно не смутило то, что бизнесмен занимается волонтерством и помогает украинской армии.

Однако, как говорится в статье, весь «цимес» ситуации заключается не в самом факте коррупции, а в том, что Тернопольская область наряду с Львовской и Ивано-Франковской претендует на звание «самой патриотической», а Головко состоит в крайне правой и тоже претендующей на звание «самой патриотической» партии «Свобода». Чиновник слыл «профессиональным патриотом» и регулярно учил соотечественников «правильно Родину любить», а сам попался на примитивной коррупции.

Автор публикации отмечает, что поведение Головко с подельниками — это квинтэссенция ролевой модели многих украинских политиков, считающих, что показной патриотизм — это индульгенция, которая дает им право пилить бюджетные деньги, вымогать взятки и воровать гуманитарную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продаже государственных земель Украины.