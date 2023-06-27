«Более 500 километров»: Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Монголии

Фото: www.globallookpress.com / Li Zhipeng

Уже было выявлено 137 очагов природной чумы, в том числе они были зафиксированы на границе с Россией и Китаем.

В Роспотребнадзоре исключили возможность завоза чумы из Монголии в РФ. Российская сторона принимает все необходимые меры для профилактики, отметили в надзорной службе.

Монгольский Национальный центр зоонозных инфекций проинформировал об обнаружении 137 очагов природной чумы в стране. Как отметили в Роспотребнадзоре, в сомоне (округе. — Прим. ред.) Бугат Гоби-Алтайского аймака (региона. — Прим. ред.) Монголии был зафиксирован случай заболевания.

«Территория граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Риск завоза заболевания с этой территории исключен», — прокомментировали в ведомстве.

Ситуация находится на строгом контроле надзорной службы. В России проводятся все необходимые меры для предупреждения рисков.

Чума в Монголии является эндемическим заболеванием. Ее переносчики — грызуны, живущие на территории страны, а также блохи. Человек может заразиться от пораженного животного, в том числе при употреблении его мяса в пищу.

Ранее 5-tv.ru писал, что на границе России и Монголии выявили природные очаги бубонной чумы.