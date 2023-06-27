На купянском направлении ВСУ отступают под огнем российской артиллерии

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Военкор «Известий»: ВСУ отступают на купянском направлении

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Интенсивность работы артиллеристских орудий позволила пробить еще одну линию обороны ВСУ.

На многих направлениях на передовой украинские радикалы сейчас вынуждены бросать позиции из-за продвижения российских войск. Наши бойцы успешно прорывают первую линию обороны ВСУ. Удары артиллерии практически не смолкают. За тем, как опорные пункты противника накрывают плотным огнем, наблюдает военкор «Известий» Денис Кулага.

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