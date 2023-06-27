Диверсанты попытались прорваться на территорию Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Симоненкова Татьяна

Враг был уничтожен.

На территорию Белгородской области была попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она оказалась неудачной, сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, вылазка случилась около 17:00 по московскому времени. Было уничтожено три боевика ВСУ. Армия РФ успешно накрыла артиллерийским огнем вражескую группу в зоне ответственности подразделений в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур.