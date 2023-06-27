Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Фото: Telegram / roscosmos_gk

Запуск сопроводили 42 попутных космических аппарата российского и иностранного производства.

Ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Прямая трансляция запуска велась на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

Примечательно, что среди попутных были аппараты как иностранного, так и российского производства. Запуск состоялся на площадке 1С Восточного.

Ожидается, что полет «Метеор-М» будет продолжаться час, после чего спутник достигнет целевой орбиты. Попутные спутники должны будут достигнуть точки назначения спустя три часа после старта. После завершения выполнения программы разгонный блок будет выведен на траекторию для последующего возвращения — в акваторию Тихого океана.

Ранее в госкорпорации сообщили, что предприятия ракетно-космической отрасли в России продолжают работать в штатном режиме, в строгом соответствии с планами. Тогда в «Роскосмосе» подтвердили, что запуск ракеты-носителя под названием «Союз 2.1б» состоится 27 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи смогут увидеть пролет МКС в ночном небе.