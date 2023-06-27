В отношении бывшего доцента СПбГУ возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Историк Михаил Белоусов высказался в поддержку украинских националистов во время траура по студенту вуза, погибшего в ходе СВО.

В отношении бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусова возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном комитете, историка подозревают в реабилитации нацизма.

По данным следствия, Белоусов публично отрицал факты, установленные Международным военным трибуналом. Он заявил, что вся история сфальсифицирована. Делал он это в ходе выступления на заседании Студенческого совета, прямо перед студентами и преподавателями вуза.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. Следователи обнаружили все признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» частью второй статьи 354.1 УК РФ.

Весной в социальных сетях появились провокационные заявления Белоусова, который критиковал специальную военную операцию в Донбассе и поддерживал националистов ВСУ (Вооруженные силы Украины). Все это говорилось на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту СПбГУ Федору Соломонову.

В Минобрнауки произошедшую ситуацию назвали безобразной. Заминистра Константин Могилевский назвал поведение Белоусова вульгарной попыткой привлечь к себе внимание. К тому же, Могилевский ничего не слышал о научных достижениях историка, потому не может приравнять его к настоящим профессионалам и патриотам, работающим в СПбГУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учительницу в Праге затравили за поддержку России.