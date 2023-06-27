«Я изначально ей не верил»: прольет ли четвертая экспертиза свет на гибель Картрайта

Фото, видео: Instagram* / kkkartrait; 5-tv.ru

Новые подробности в деле о загадочном убийстве рэпера.

Сегодня Смольнинский районный суд назначил проведение четвертой судебно-медицинской экспертизы для выяснения причины смерти рэпера Энди Картрайта. Согласно последней версии, вдова музыканта ввела супругу инсулиновый препарат, из-за которого он впал в кому и умер. Затем женщина расчленила тело мужа. Произошло все в 2020 году, но истинную причину смерти так и не установили. Может ли четвертая экспертиза в этом деле пролить свет на гибель певца? И можно ли еще доказать вину его жены? На эти вопросы в комментарии 5-tv.ru ответил бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве Михаил Игнатов.

Эксперт отметил, что все зависит от того, кто будет проводить экспертизу, на каком оборудовании и при помощи каких вспомогательных элементов. Скорее всего снова будут делать биологическую экспертизу. Возможно, сделают более глубокую токсикологию, которая позволит сделать какие-то выводы.

«Я изначально этой жене никогда не верил. Ведь нормальный человек если увидит тело, то первым делом позвонит в полицию и в скорую. Врач осмотрит и труп забирают в морг. А здесь все было с точностью до наоборот», — отмечает Игнатов.

На допросе жена Картрайта заявила, что ей пришлось расчленить тело супруга и инсценировать его исчезновение, так как накануне он якобы умер от передозировки наркотиками, а это, как ей кажется, недостойная рэпера смерть. Однако специалисты не обнаружили следы наркотических веществ в его крови.

Так зачем же тогда было расчленять тело? Михаил Игнатов отмечает, что это сделано для того, чтобы скрыть истинную причину смерти. Чтобы запутать, ввести в заблуждение и затруднить выяснение причин смерти сотрудниками следственных органов. В случае, когда полиция находит все тело по частям, установить причину смерти практически невозможно.

Собеседник предположил, что скорее всего проведут дополнительную токсикологию, но на эту экспертизу не стоит сильно надеяться. Здесь нужно на основании имеющихся фактов предъявлять обвинение этой женщине. Хотя бы из-за сокрытия следов преступления. Ведь он сама призналась, что расчленила труп. А также провести психиатрическую экспертизу, чтобы понять, вменяемая ли вдова рэпера или нет. Возможно, ее отправят на лечение в психиатрическую клинику, потому что нормальный человек такого никогда не сделает.

«Если установят, что причина смерти — отравление и она причастна к этому, то, конечно, ее признают виновной в смерти Энди Картрайта», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях жил Картрайт накануне убийства.

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