Двойной штраф: мировой судья обязал Google выплатить четыре миллиарда рублей

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Компанию обязали выплатить назначенную сумму в бюджет РФ.

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиарда рублей за неуплату ранее назначенного штрафа. Выплата была удвоена решением мирового судьи. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

В феврале прошлого года было завершено рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. По данным ФАС, основания для блокировки контента на видеохостинге YouTube (принадлежит Google. — Прим. ред.) были непрозрачными и порой весьма внезапными. В Федеральной службе указали на злоупотребление полномочиями и ограничение возможности конкуренции на рынке со стороны Google.

По результатам антимонопольного расследования ФАС обязала компанию выплатить штраф в размере более двух миллиардов рублей. В действиях сервиса были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Компания безуспешно пыталась обжаловать решение, однако после принятия судом стороны ФАС РФ так и не оплатила назначенный ранее штраф. Теперь расплатиться придется в двойном размере.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФССП сняла все денежные средства со счетов российской «дочки» Google.