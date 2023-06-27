В Краснодаре избавились от вывесок на иностранном языке

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Власти решили избавиться от бесконечных англицизмов в центре города.

В Краснодаре запретили вывески на иностранном языке. В ближайшее время с улиц должны исчезнуть и барбершопы, и маркеты. и все, что написано не кириллицей. А это половина всех вывесок! Сложнее всего предпринимателям, чьи заведения работают в центре города. Им на то, чтобы перейти на великий и могучий, дали всего несколько месяцев. Как это будет выглядеть? Корреспондент «Известий» Василий Михеев присмотрелся к опыту других городов, где уже давно перешли на отечественный алфавит.