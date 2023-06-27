В России установили антимонопольные ограничения для маркетплейсов

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Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Госдума приняла закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ — маркетплейсов и агрегаторов.

Известно, что это сделано для пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Новые правила помогут выявить антирыночные действия и картельные соглашения маркетплейсов.

Также вводится новое понятие «сетевой эффект» — свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы изменяется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.

Также в России будет запрещено злоупотреблять своим доминирующим положением для владельцев цифровых платформ. А устанавливать наличие «сетевого эффекта» будет ФАС России. При этом ведомство будет следить еще и за тем, чтобы все сделки, превышающие семь миллиардов рублей, проходили через них.

К слову, в России количество людей, зарегистрированных на маркетплейсах как продавцы, постоянно растет. С одной стороны это расширяет выбор, а с другой — повышает риски столкнуться с недобросовестными маркетологами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россиян чаще всего обманывают на маркетплейсах.