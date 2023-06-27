Утечка пива окрасила море в Японии в красный цвет

В порту на Окинаве вода окрасилась в красный цвет из-за утечки с пивоваренного завода

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

Ждать ли опасных последствий для окружающей среды?

Море в Японии стало красным из-за утечки с пивоваренного завода. Как пишет Bloomberg, в порту Наго на острове Окинава окрасилась вода. Пиво попало в море через ливневые стоки.

В компании сообщили, что утечка произошла из-за поломки охладителя, который регулировал температуру пивоваренного оборудования.

Пляж у порта Наго всегда был известен своей кристально чистой водой. Перед местными жителями и посетителями курорта извинились за неудобства и беспокойство. Все нарушения пообещали устранить в ближайшее время. Также в компании проконтролируют, чтобы подобных утечек не случалось в будущем.

К слову, в местном здравоохранении не увидели опасности для окружающей среды. Серьезного воздействия, отметили представители ответственных ведомств, не ожидается. Вещество, которое оказалось в воде, используется в качестве пищевой добавки и не является опасным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии.