Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии о ситуации в России
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте президента.
Известно, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
В частности, Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан, а также затронул темы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества.
Между тем Путин передал поздравления с праздником Курбан-байрам всему саудовскому народу.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, разорвет ли Саудовская Аравия отношения с США и при каких условиях.