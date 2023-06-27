В Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине в июле

Песков: про переговоры по Украине в июле ничего не известно

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СМИ сообщили, что стороны конфликта уже в следующем месяце могут сесть за стол. Так ли это?

Кремлю не известно о планируемых российско-украинских переговорах по урегулированию конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на источник сообщил, что Москва и Киев могут начать переговорный процесс по Украине уже в июле. По данным ресурса, на минувших выходных «в условиях строжайшей секретности» с целью обсуждения украинского кризиса состоялась встреча, в которой приняли участие европейские дипломаты, а также представили стран БРИКС.

Песков отреагировал на сообщение СМИ. По его словам, Кремль не осведомлен о подобном решении. Он предложил обращаться за дополнительной информацией к источнику новостей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков анонсировал выступление Путина на Соборной площади в Москве. Он уточнил, что президент обратится к Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, сотрудники которых обеспечивали порядок во время попытки мятежа на территории РФ.